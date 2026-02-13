Ravenna, tutto in una notte: 50 denunce per danneggiamenti e furti di auto, l’autore è un minorenne

I Carabinieri di Ravenna, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato e denunciato a piede libero un giovane di nazionalità tunisina ritenuto uno dei presunti responsabili di una serie di danneggiamenti e furti su autovetture commessi a Ravenna nella nottata dello scorso 3 novembre. L’attività investigativa è scaturita a seguito di ben 50 denunce presentate da parte di vittime che, nella notte, avevano subìto furti o tentati furti sulle proprie autovetture, tutti accomunati dal medesimo modus operandi ovvero il danneggiamento dei vetri per accedere all’abitacolo.

Per le indagini e gli accertamenti svolti dai Carabinieri sono stati essenziali l’acquisizione e la successiva analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nelle zone interessate dai reati. Il minuzioso lavoro di visualizzazione dei video, infatti, e l’analisi di informazioni estrapolate dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno permesso ai militari di identificare il presunto autore, un minore, denunciandolo alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.