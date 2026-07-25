Ravenna, “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: torna la raccolta benefica per il materiale scolastico

Torna l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunta alla 14esima edizione, promossa dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna Odv con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore, politiche per le famiglie, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

Tanti i soggetti che ogni anno partecipano al progetto: Arci Associazione genitori, Auser volontariato Ravenna Odv, associazione Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ascolto Caritas, Comitato cittadino antidroga, Croce Rossa Italiana, Linea Rosa R.C. Mistral, CittAttiva, Associazione dalla parte dei Minori, associazione Punto d’ascolto, associazione Sportiva Pietro Pezzi, Movimento adulti scout cattolici italiani, Banca del tempo “Ogni ora più vicini” Aps, Cgil e Terminal container Ravenna, oltre ai quattro Lions club di Ravenna - Distretto 108A.

I risultati del 2025 hanno confermato il trend positivo degli ultimi anni: hanno beneficiato del progetto 446 studentesse e studenti dalla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e secondo grado, che hanno potuto così ricevere tutto il materiale scolastico necessario al proprio percorso di studi.

Nella scorsa edizione sono state raccolte anche numerose offerte in denaro, sia da associazioni che da privati cittadini, per un totale di circa 9.500 euro, spese interamente per integrare il materiale e per l’acquisto degli articoli ogni anno sempre più costosi, come zaini, diari, compassi e materiale artistico/scientifico.

Molto importante è stata anche la collaborazione di alcune cartolerie: La Politecnica, Tecnodesign, la Cartolibreria Salbaroli e Girogirotondo, con l’auspicio che altre possano aggiungersi, sia in città che nel forese.