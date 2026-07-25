Ravenna, “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: torna la raccolta benefica per il materiale scolastico

Ravenna
  • 25 luglio 2026
Ravenna, “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: torna la raccolta benefica per il materiale scolastico

Torna l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunta alla 14esima edizione, promossa dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna Odv con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore, politiche per le famiglie, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

Tanti i soggetti che ogni anno partecipano al progetto: Arci Associazione genitori, Auser volontariato Ravenna Odv, associazione Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ascolto Caritas, Comitato cittadino antidroga, Croce Rossa Italiana, Linea Rosa R.C. Mistral, CittAttiva, Associazione dalla parte dei Minori, associazione Punto d’ascolto, associazione Sportiva Pietro Pezzi, Movimento adulti scout cattolici italiani, Banca del tempo “Ogni ora più vicini” Aps, Cgil e Terminal container Ravenna, oltre ai quattro Lions club di Ravenna - Distretto 108A.

I risultati del 2025 hanno confermato il trend positivo degli ultimi anni: hanno beneficiato del progetto 446 studentesse e studenti dalla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e secondo grado, che hanno potuto così ricevere tutto il materiale scolastico necessario al proprio percorso di studi.

Nella scorsa edizione sono state raccolte anche numerose offerte in denaro, sia da associazioni che da privati cittadini, per un totale di circa 9.500 euro, spese interamente per integrare il materiale e per l’acquisto degli articoli ogni anno sempre più costosi, come zaini, diari, compassi e materiale artistico/scientifico.

Molto importante è stata anche la collaborazione di alcune cartolerie: La Politecnica, Tecnodesign, la Cartolibreria Salbaroli e Girogirotondo, con l’auspicio che altre possano aggiungersi, sia in città che nel forese.

La raccolta fondi 2026

La Consulta del volontariato Comune di Ravenna Odv come ogni anno mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, (IT36N 08542 13104000 00010 0917) con la causale “progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”. Si fa presente che c’è la possibilità di detrarre o dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte della cifra donata tramite bonifico.

La raccolta di materiale vera e proprio partirà nel mese di settembre (sabato 5 e sabato 12 settembre) nei punti vendita della città e delle località del forese, dove i volontari delle associazioni saranno a disposizione dei clienti per informarli del progetto ed invitarli ad acquistare e a donare articoli di cancelleria.

Nel dettaglio gli articoli che sarà possibile donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.

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