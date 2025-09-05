Ravenna, “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: la raccolta solidale parte sabato 6 stetembre

Ravenna
  • 05 settembre 2025
Entra nel vivo l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, arrivata quest’anno alla 13esima edizione e promossa dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche per la salute, Politiche sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore, Politiche per le famiglie, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

Sabato 6 e 13 settembre saranno effettuate le raccolte di materiale scolastico nei punti vendita della città e delle località del forese. All’esterno dei supermercati aderenti all’iniziativa saranno presenti i volontari delle associazioni, che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria.

Cosa donare

Nel dettaglio gli articoli che sarà possibile donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi e gialle), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.

Gioco di squadra

Anche quest’anno sono tante le associazioni che partecipano al progetto: Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna ODV, Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ Ascolto Caritas, Comitato Cittadino Antidroga, Croce Rossa Italiana, R.C. Mistral, quattro Lions Club Ravenna - Distretto 108A, CittAttiva, Associazione Dalla parte dei Minori, Associazione Sportiva Pietro Pezzi, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Banca del Tempo “Ogni ora più vicini” APS, Linea Rosa.

Raccolta fondi

Inoltre nelle scorse settimane è partita anche la raccolta fondi 2025. La Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, intestato alla Consulta del Volontariato comune di Ravenna ODV (IT36N 08542 131040 00000 100917) con la causale “progetto tutti i bambini vanno a scuola”. Ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 117/17), c’è la possibilità di detrarre o dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte della cifra donata tramite bonifico.

Per eventuali ulteriori informazioni sul progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” si può telefonare al numero 0544.482348 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: politichesociali@comune.ra.it.

