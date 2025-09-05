Ravenna, “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”: la raccolta solidale parte sabato 6 stetembre

Entra nel vivo l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, arrivata quest’anno alla 13esima edizione e promossa dalla Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche per la salute, Politiche sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore, Politiche per le famiglie, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

Sabato 6 e 13 settembre saranno effettuate le raccolte di materiale scolastico nei punti vendita della città e delle località del forese. All’esterno dei supermercati aderenti all’iniziativa saranno presenti i volontari delle associazioni, che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria.