Ravenna, turismo pasquale: la città d’arte verso il “tutto esaurito”

Il comparto ricettivo sogna il tutto esaurito per le vacanze di Pasqua.

In particolare, per la città d’arte i segnali sono molto incoraggianti: «Nell’ultima settimana sono fioccate le prenotazioni, soprattutto per la giornata del sabato – commenta il presidente provinciale di Federalberghi, Raffaele Calisesi -. Speriamo che nei prossimi giorni aumentino anche i pernottamenti per il venerdì e la domenica. Siamo molto fiduciosi anche perché le previsioni meteorologiche, per fortuna, sono migliorate. Se tutto va come deve andare mi aspetto numeri da tutto esaurito per la città. Discorso diverso vale, invece, per il comparto balneare che sconta evidentemente la Pasqua molto in anticipo. Le temperature non sono ancora da spiaggia per cui vedremo come andrà».

Il turismo parla italiano

Chiediamo a Calisesi da dove arriveranno i turisti: «In generale per quest’anno si attendono flussi molto importanti di turisti, sia italiani che stranieri. Ravenna si conferma molto attrattiva per il mercato interno, ma non mancano i visitatori dall’estero. C’è un ritorno importante degli americani e ultimamente in città si è visto anche qualche australiano. Una fetta importante del mercato estero è rappresentata dagli europei e ci auguriamo che la massiccia campagna promozionale n Germania, promossa dalla Regione Emilia Romagna, porti i suoi frutti. Siamo poi in attesa della ripresa del traffico crocieristico che ultimamente ha garantito un indotto molto significativo per il territorio».

Mare ancora a rilento

Se la città d’arte scalda i motori per una Pasqua da sold out, il mare probabilmente dovrà attendere ancora qualche settimana per fare incetta di turisti. Molti campeggi rimarranno chiusi per Pasqua. Gianluca Bassani del camping Adria di Casal Borsetti aprirà soltanto il 18 aprile: «Quest’anno le festività pasquali arrivano in forte anticipo – commenta -. Noi abbiamo deciso di rimanere chiusi perché le temperature sono ancora inadatte per chi volesse trascorrere delle giornate in spiaggia. Mi aspetto numeri più significativi a partire dal 25 aprile quando potrebbero esserci movimenti più interessanti. Apriremo il 18 aprile in modo da farci trovare assolutamente pronti per le settimane successive».

Domandiamo a Bassani che segnali ci sono per la prossima estate: «I numeri delle prenotazioni per luglio e agosto sono già ottimi. Siamo molto soddisfatti, per lo più si tratta di italiani e tedeschi. Per giugno e settembre abbiamo meno richieste, ma è normale visto che per questi mesi le prenotazioni giungono più a ridosso».