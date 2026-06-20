Ravenna, “tuo figlio ha causato un incidente e una bambina è in fin di vita”: scoperto e arrestato il truffatore di una donna 88enne

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 28enne italiano con precedenti di polizia, responsabile di rapina impropria e truffa aggravata ai danni di una donna di 88 anni. Il colpo è andato in scena nel primo pomeriggio di ieri in viale Vincenzo Randi, con i malviventi che hanno truffato l’anziana con il collaudato stratagemma del falso Carabiniere e del finto incidente stradale. Mediante una telefonata, infatti, un individuo spacciandosi per Maresciallo dei Carabinieri ha convinto la donna che il proprio figlio fosse rimasto coinvolto in un grave incidente a seguito del quale una bambina era stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita. Il truffatore, approfittando dello stato di shock della donna, le comunicava che per risolvere la pratica legale evitando guai peggiori per il figlio avrebbe dovuto versare al padre della bambina la somma di 12.700 euro. Nella circostanza veniva richiesto alla donna di preparare tutti i preziosi ed i contanti che aveva in casa, da consegnare ad un avvocato che di lì a poco si sarebbe presentato per il ritiro.

Il ventottenne si è quindi presentato a casa della vittima e si è fatto consegnare diversi gioielli in oro, per un valore stimato di circa 1.000 euro. La situazione è precipitata con il rientro improvviso del figlio dell’anziana. Sorpreso dalle parole confuse della madre, che chiedeva conto dell’incidente, l’uomo ha capito immediatamente il raggiro e si è trovato davanti il falso avvocato intento a rovistare tra gli effetti personali della donna. L’uomo ha tentato invano di bloccare la fuga del malvivente, che lo ha spintonato giù per le scale del condominio riuscendo a guadagnare l’uscita e a scappare a piedi.

La fuga è durata tuttavia pochissimo. Sono pervenute infatti diverse chiamate al 112 da persone che avevano notato la fuga del malvivente inseguito dal figlio della donna, richieste immediatamente inoltrate dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale agli equipaggi in servizio di controllo del territorio. Sono giunte sul posto nell’immediato due pattuglie, una del Nucleo Operativo e Radiomobile ed una della Stazione di Via Alberoni, che hanno individuato e bloccato il 28enne mentre tentava di darsi alla fuga, riuscendo a recuperare l’intera refurtiva. A seguito delle formalità di rito il 28enne, dopo una notte in camera di sicurezza, è stato associato al Carcere di Ravenna su disposizione dell’autorità giudiziaria.