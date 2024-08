Ravenna. Truffa si trasforma in rapina, due finti carabinieri scappano con 30mila euro di gioielli

Si sono finti carabinieri per farsi aprire la porta e arrivare infine ai gioielli di una vita. La vittima, una signora anziana residente nella zona di via Santi Baldini e via Trento, ha abboccato. Ha mostrato i preziosi tesori custoditi in casa, prima di avere un ripensamento. E quando ha mostrato le prime perplessità i due truffatori sono usciti allo scoperto usando le mani. E’ stato sufficiente uno spintone per farla cadere e fuggire con il bottino, del valore stimato intorno ai 30mila euro. E così la truffa si è trasformata in rapina impropria.

Per quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17, indaga la polizia di Stato. Due Volanti sono giunte sul posto per raccogliere la testimonianza della signora, che fortunatamente non ha riportato lesioni.