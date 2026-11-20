Un sms sul cellulare che sembrava arrivare direttamente da PagoPA per saldare una multa stradale, un link che rimandava a una copia perfetta dell’App IO e 800 euro finiti nelle tasche dei truffatori. È l’ennesimo raggiro digitale scoperto dai Carabinieri della Stazione di Mezzano, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna due donne di 46 e 49 anni, residenti fuori regione e già note alle forze dell’ordine, ritenute presunte responsabili in concorso del reato di truffa.

Il falso messaggio PagoPA e la clonazione dell’App Io

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando un uomo di 50 anni residente nella zona si è presentato in caserma per sporgere denuncia. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima aveva ricevuto sul proprio smartphone un messaggio di testo apparentemente riconducibile alla piattaforma dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, “PagoPA”. All’interno dell’sms era inserito un collegamento ipertestuale che invitava a regolarizzare una presunta sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Una volta cliccato sul link, l’uomo si è ritrovato su una pagina web che riproduceva nei minimi dettagli l’interfaccia grafica dell’App “IO”. Tratto in inganno dall’apparente autenticità del portale, il 50enne ha autorizzato il pagamento richiesto di 800 euro, accorgendosi soltanto in un secondo momento che il denaro non era affatto destinato a un ente pubblico, bensì accreditato su un conto corrente bancario privato del tutto estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Le indagini e la traccia bancaria fino alla cooperativa