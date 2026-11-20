Un sms sul cellulare che sembrava arrivare direttamente da PagoPA per saldare una multa stradale, un link che rimandava a una copia perfetta dell’App IO e 800 euro finiti nelle tasche dei truffatori. È l’ennesimo raggiro digitale scoperto dai Carabinieri della Stazione di Mezzano, che al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna due donne di 46 e 49 anni, residenti fuori regione e già note alle forze dell’ordine, ritenute presunte responsabili in concorso del reato di truffa.