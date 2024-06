Ravenna, trovato morto di fianco alla propria bici: si indaga sull’incidente

Tragico ritrovamento questa mattina tra Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero, all’incrocio tra via 56 Martiri e via del Pino. La presenza di uomo di circa 70 anni a terra incosciente, vicino alla propria bicicletta, è stata segnalata verso le 9 da un passante, che ha telefonato ai soccorsi, con il 118 e l’infortunistica della Polizia locale di Ravenna che si sono precipitati sul posto, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare.

La Polizia locale ha avviato le indagini per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non c’è da escludere nessuna ipotesi, dalla caduta autonoma causata forse da un malore, fino all’investimento da parte di un veicolo che potrebbe essersi poi dato alla fuga. Per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, gli agenti controlleranno le telecamere presenti in zona.