Ravenna, trovato con la droga resiste alla polizia. Nigeriano arrestato

RAVENNA - Nasconde la cannabis in un contenitore per le sorprese degli ovetti Kinder ma, una volta fermato, aggredisce negli uffici del comando due agenti della polizia locale, ferendone uno. A finire in manette un 49enne, originario della Nigeria ma senza fissa dimora, arrestato domenica nei giardini pubblici di via Baldini con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Processato ieri mattina per direttissima, per il 49enne, difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò, il giudice Cosimo Pedullà dopo la convalida dell’arresto ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna. Di fatto la stessa misura richiesta in aula dalla Procura.

Intorno alle 15, durante un servizio nel quartiere “Isola di San Giovanni”, due agenti hanno notato un uomo seduto su una panchina dei giardini pubblici di via Baldini. Insospettiti dal forte odore di hashish nell’aria, si sono avvicinati a lui, riconoscendolo immediatamente. Il 49enne infatti era già noto per il suo consumo eccessivo di alcol e per questo sottoposto da fine aprile a Daspo urbano, ovvero al divieto di accesso ad una parte del centro storico compresa tra via Ugo Bassi, via Di Roma, via Alberoni, via Pallavicini e via Maroncelli. Interrogato, l’uomo, visibilmente ubriaco, ha ammesso che si stava preparando una sigaretta alla cannabis, dimostrandosi anche alterato e verbalmente aggressivo. Sulla panchina gli agenti hanno poi notato un contenitore per le sorprese degli ovetti Kinder con all’interno 1,27 grammi di cannabis che l’uomo ha cercato di nascondere in una tasca dei pantaloni. «Non vi do niente, non ho fatto niente, lasciatemi stare» sarebbero state le parole proferite agli agenti cercando di allontanarsi. Sul posto è così arrivata una seconda pattuglia e l’uomo, una volta arrestato, è stato portato al comando. Lì però il 49enne ha dato in escandescenza, strattonando un agente e impossessandosi nuovamente della cannabis. Non domo, ha prima colpito un agente con una forte gomitata alla spalla sinistra, per poi spintonare un secondo facendolo sbattere contro lo stipite della porta. A quest’ultimo, medicato al pronto soccorso, gli è stata riscontrata una contusione al gomito destro guaribile in sette giorni.