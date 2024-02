Ravenna, troppo cemento e rischio allagamenti: il Consorzio potenzia l’impianto idrovoro

Per evitare gli allagamenti della campagna tra Ravenna e la fascia litoranea, il Consorzio di bonifica potenzia l’idrovora di Punta Marina. I lavori sono previsti nello storico impianto che si trova in via del Remo. La scelta arriva in seguito all’adozione di vari piani urbanistici attuativi nella zona tra Ravenna e il litorale relativi in particolari allo sviluppo logistico-portuale. Interventi che andranno «a modificare l’assetto geomorfologico superficiale dei suoli e quindi la risposta degli stessi agli eventi meteorici». In vista di queste lottizzazioni è necessario quindi secondo il Consorzio di Bonifica adeguare la rete di scolo che salvaguarda il territorio dalle alluvioni.

