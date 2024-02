Ravenna. Treni in ritardo per un guasto alla stazione di Russi

RAVENNA. Oltre quattro ore di disagi, con treni cancellati e impossibilità da parte dei passeggeri in stazione a Ravenna nel raggiungere Bologna e Rimini. Peraltro, senza la messa in campo di una alternativa. Il motivo, che compariva nei pannelli video della sala d'attesa, è da ricondursi a un “guasto negli impianti della stazione di Russi”. Se, pertanto, tutte le destinazioni sulla direttrice ovest erano precluse e la sola Faenza vedeva un servizio sostitutivo (in realtà esistente da tempo e ormai strutturale), il primo treno utile verso Bologna, con annunciato ritardo, è stato garantito solo alle 15:43. Questo dopo che “da prima dell’orario di pranzo non ci è stata alternativa, se non quella dell’attesa”, come hanno comunicato vari utenti presenti in stazione al Corriere Romagna. Stessa modalità per chi si fosse dovuto recare a sud, in direzione Rimini. In questo caso, un primo treno disponibile si è trovato sui binari della stazione ravennate dopo le 16:40.