Ravenna, tremendo incidente frontale a Lido Adriano, una ragazza in gravi condizioni

Tremendo incidente frontale nella tarda mattinata di oggi a Lido Adriano in viale Manzoni (non lontano dall’incrocio con via Botticelli), una zona già teatro di molti incidenti nonostante gli autovelox. Il bilancio parla di una ragazza gravemente ferita (ma fortunatamente non in pericolo di vita). Verso le 12.30, la Nissan Micra guidata dalla giovane si è scontrata con una Kia monovolume guidata da una donna che procedeva in direzione sud. Per cause in via di accertamento, la Micra ha invaso la corsia opposta, con la ragazza ferita seriamente ad un ginocchio e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Meno gravi le condizioni della donna, che ha riportato ferite lievi che hanno comunque richiesto il trasporto in ambulanza all’ospedale di Cesena. Sul posto i Vigili del fuoco di Ravenna che hanno liberato la ragazza dalla vettura e la Polizia Municipale che ha chiuso viale Manzoni e ha condotto i rilievi.