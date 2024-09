Ravenna, tremendo impatto sulla Romea dir. Grave un uomo, strada chiusa

RAVENNA - Grave incidente nel pomeriggio attorno alle 17.30 sulla Romea Dir. Un furgoncino si è scontrato frontalmente con un camion, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna. Il camion andava verso il porto mentre il furgone proveniva dalla parte opposta. L’uomo, un giovane operaio all’interno del mezzo più leggero, ha avuto la peggio: per soccorrerlo è atterrato l’elicottero del 118 sulla sede stradale che lo ha intubato e portato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena con il codice di massima gravità. Sono apparse molto gravi le ferite agli arti inferiori. Sul posto anche i pompieri. Forti i disagi al traffico: la strada è stata chiusa per permettere soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi.