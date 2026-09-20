Ravenna, tre roghi negli ex magazzini abbandonati: è allarme sicurezza in Darsena Nord

Ravenna
  • 20 settembre 2026
Ravenna, tre roghi negli ex magazzini abbandonati: è allarme sicurezza in Darsena Nord
Ravenna, tre roghi negli ex magazzini abbandonati: è allarme sicurezza in Darsena Nord
Ravenna, tre roghi negli ex magazzini abbandonati: è allarme sicurezza in Darsena Nord
Fotogallery Massimo Fiorentini
Fotogallery Massimo Fiorentini

Continua l’emergenza incendi nella zona nord della Darsena di Ravenna, dove nell’arco di soli dieci giorni si sono registrati tre diversi roghi all’interno di magazzini abbandonati, tra cui le strutture dell’ex Bunge e dell’ex Consorzio Agrario. L’ultimo episodio è avvenuto proprio ieri sera. Gli edifici, da tempo dismessi e sommersi dal degrado, sono diventati il rifugio improvvisato di diversi senzatetto: stando ai primi rilievi di vigili del fuoco e forze dell’ordine, le fiamme avrebbero origine dolosa, innescate da piccoli fuochi appiccati da chi cerca riparo all’interno della struttura per scaldarsi o cucinare. Fotogallery Massimo Fiorentini

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