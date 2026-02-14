Ravenna. Tre denunciati per la sassaiola in zona stazione

Si chiude con tre denunce l’inchiesta dei Carabinieri sui violenti disordini scoppiati lo scorso 30 gennaio nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna. I militari della Compagnia hanno identificato i responsabili della rissa che ha scatenato un forte allarme tra residenti e passanti.

L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo in via Carducci, quando diversi cittadini stranieri sono venuti alle mani in una colluttazione violenta. Le numerose chiamate al 112 hanno descritto scene preoccupanti: i litiganti hanno divelto sanpietrini dal manto stradale e li hanno scagliati l’uno contro l’altro.

Quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono arrivati sul posto, pur con tempi di intervento rapidissimi, i partecipanti alla rissa si erano già allontanati. Da lì è partita un’indagine meticolosa basata principalmente sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e su un accurato sopralluogo per raccogliere indizi utili.

Le immagini hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: una disputa violenta ma breve, presumibilmente scaturita da questioni legate allo spaccio di stupefacenti, fenomeno purtroppo noto in quell’area della città. I Carabinieri hanno così identificato tre soggetti, tutti di origine straniera e senza fissa dimora, riconosciuti come gli autori del lancio dei sanpietrini. Le indagini hanno portato anche ad altri sviluppi. Nei giorni scorsi, durante controlli nella zona della stazione e dei giardini Speyer, uno dei tre è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un altro, invece, è stato condotto al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi in esecuzione di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna.

Tutti e tre i presunti autori della rissa sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna.