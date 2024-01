Ravenna, tre auto a fuoco nella notte: chiara la matrice dolosa

Tre auto sono andate bruciate nella notte in via Fiume a Ravenna. Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco - chiamati sul posto per spegnere le fiamme - il rogo sarebbe partito da una delle tre vetture attorno alla quale è stato trovato materiale di innesco che lascia propendere per una chiara matrice dolosa. L’incendio si è poi allargato distruggendo altre due automobili parcheggiate accanto. Sul posto stamattina, oltre ai pompieri, sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica per i primi accertamenti delle indagini.