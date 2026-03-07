Ravenna, tre arresti in una settimana nella zona stazione: la Polizia stringe i controlli antidroga

Tre arresti in pochi giorni, tutti nell’ambito della stessa operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona della Stazione Ferroviaria di Ravenna e nelle aree limitrofe, i giardini Speyer e via Carducci. La Polizia di Stato ravennate ha intensificato i servizi di presidio del territorio, con risultati che si sono concretizzati in una serie di fermi a cascata tra il 2 e il 5 marzo 2026.

Il primo arresto: ventenne egiziano colto in flagrante

Il pomeriggio del 2 marzo, personale della Squadra Mobile - sezione Antidroga - ha notato nei pressi della Stazione Ferroviaria un giovane che si avvicinava a un gruppo di ragazzi e compiva un rapido scambio di mano con uno di loro. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando sia l’acquirente - trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale - sia il cedente.

Quest’ultimo, un ventenne egiziano regolare sul territorio nazionale, è stato perquisito e trovato in possesso di un’ulteriore modica quantità di stupefacente. Portato in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che a suo carico gravavano ulteriori recenti segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per cessione di sostanze stupefacenti. Si è quindi proceduto all’arresto in flagranza. Il giovane è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi il pomeriggio del 3 marzo 2026. A seguito della convalida, il Tribunale ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

5 marzo: altri due arresti, uno finisce in carcere

Il 5 marzo è stata una giornata intensa per la Squadra Mobile. Nel corso della mattinata è stato arrestato un venticinquenne originario della Guinea, in esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere disposta dal Tribunale di Ravenna. Si tratta di uno degli indagati dell’operazione condotta tra il 25 e il 26 febbraio scorso, nei confronti del quale era stato inizialmente disposto il divieto di dimora a Ravenna. La misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere si è resa necessaria dopo che la Squadra Mobile lo aveva sorpreso in più occasioni proprio nella zona della Stazione Ferroviaria e dei giardini Speyer, in violazione del provvedimento che gli era stato imposto.

Nel pomeriggio dello stesso giorno è scattato un terzo arresto, ancora una volta nell’ambito dell’operazione “Smoke Corner”: un altro degli indagati, già gravato dalla misura del divieto di dimora, è stato sorpreso a cedere una modica quantità di hashish. Fermato e arrestato, è emerso che il soggetto non era in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Nei suoi confronti è stata pertanto avviata la procedura di espulsione con emissione di ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.