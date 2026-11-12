Ravenna, travolto e ucciso sotto casa a Porto Corsini: si apre il processo per omicidio

RAVENNA - Per l’accusa era tutto voluto. Travolgere in auto il padre dell’uomo con il quale aveva un conto in sospeso, finendo per ucciderlo sotto casa. Un omicidio volontario. Per la difesa, invece, le intenzioni erano diverse, a partire dalle motivazioni di una discussione finita in tragedia. L’ennesima. In altre parole, i legali contestano non solo l’aggravante dei futili motivi che in caso di condanna potrebbe comportare l’ergastolo, ma l’intera sequenza dei tragici eventi. A giudicare Carlo Piccolo, 38enne originario di Napoli e residente a Porto Corsini, sarà ora la Corte d’Assise di Ravenna, che ieri ha ufficialmente aperto il processo per la morte di Edi Giachi. Il 70enne di Porto Corsini, si spense all’ospedale Bufalini di Cesena quattro giorni dopo i fatti avvenuti il 16 ottobre del 2025 in via 6 Dicembre. E proprio sull’intervento delle forze dell’ordine nell’immediatezza si è aperto ieri il dibattimento davanti al presidente della Corte, Giovanni Trerè, affiancato dal giudice a latere Piervittorio Farinella e dai giudici popolari, con l’escussione dei primi due carabinieri che quella notte intervennero in due distinti momenti.

La violenza in strada

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Angela Scorza, la notte del fatto il 38enne raggiunse in auto l’abitazione della vittima portando con sé un oggetto di metallo che usò per infrangere il lunotto posteriore della vettura del figlio minore del 70enne, minacciando di darle fuoco. Poi si allontanò, facendo tappa alla vicina area di servizio per riempire una bottiglietta di benzina. Tornato infine sotto casa del rivale iniziò a versare il liquido infiammabile per poi estrarre un accendino. Assistendo alla scena, Edi Giachi intervenne tempestivamente; sferrando un colpo alla mano del 38enne, scongiurò l’accensione.

Piccolo risalì in auto. Forse un tentativo di allontanarsi, bloccato tuttavia dall’intervento del maggiore dei due figli di Giachi. A quel punto l’imputato ingranò la retromarcia affondando il piede nell’acceleratore. L’auto travolse il 70enne facendolo cadere a terra. Non pago, l’uomo sarebbe ripartito in avanti per poi reinserire la retro, secondo l’accusa con l’intento di investirlo nuovamente. Il tentativo andò a vuoto grazie all’intervento del figlio della vittima, che riuscì a trascinare in tempo il padre fuori dalla traiettoria del veicolo.

La fuga a casa

Il 38enne fu rintracciato di lì a poco da una pattuglia. A bordo c’era il brigadiere Roberto Buccarello. Che ieri in aula ha raccontato di avere individuato quella stessa sera la Peugeot 5008 grigia del 38enne parcheggiata nell’area cortilizia della propria abitazione, in via Mazzesi a Porto Corsini. «Aveva il lunotto posteriore e i finestrini lato destro infranti. Nel tappetino del conducente c’era una chiazza di liquido tipo benzina», ha riferito. «Citofonammo e Piccolo ci fece entrare. Era molto agitato, si rifiutò di sottoporsi ai test su alcol e stupefacenti e rifiutò anche il trasporto al pronto soccorso. Emanava un forte odore di alcol». Sentito, Piccolo avrebbe riferito loro che «René Giachi (figlio maggiore della vittima, ndr) aveva danneggiato la sua auto con una catena, che tuttavia non fu rinvenuta».

Quattro video agli atti

Mentre nei giorni successivi il 70enne lottava tra la vita e la morte gli accertamenti proseguivano. Il maresciallo Pierluigi Proietti, all’epoca vicecomandante del Radiomobile, ha descritto la conformazione della strada in cui avvenne l’investimento: «Larga circa 6 metri, lunga 200». Come a dire che l’imputato avrebbe avuto spazio sufficiente per fare una manovra diversa dalla retromarcia se il suo obiettivo fosse stato quello di allontanarsi. La pattuglia recuperò quattro telecamere, due dell’abitazione della vittima, e le restanti dalle case vicine. E le immagini sono finite nel fascicolo. Su quelle registrazioni (che presenterebbero anche alcune cancellazioni) promette di dare battaglia la difesa del 38enne, assistito dagli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone. «Le immagini parlano», ha esordito il legale anticipando anche l’intenzione di presentare una consulenza che dimostrerebbe che Piccolo «quando fa uso di sostanze psicotiche perde il controllo di sé stesso».

Sul versante opposto, invece, ci sono le parti civili, la vedova e i due figli del defunto, assistiti dagli avvocati Edlira Mace, Paola Brighi e Andrea Valentinotti. Un’intera famiglia, che chiede giustizia