Ravenna, travolto dall’inchiesta per truffa lo studio Setam chiude i battenti

Cancello aperto, scatoloni, armadi, scrivanie e arredi a pezzi. Un gran viavai di furgoni. Potrebbe sembrare lo scenario di un comune trasloco, non fosse per il nome scritto sul campanello: “Se.t.am. snc”.
Dalla buchetta delle lettere della società di consulenza affacciata in via Amalasunta sbucano solo volantini pubblicitari. Nulla che faccia pensare all’attività di qualche anno fa. E difatti, lo studio di consulenza finito al centro dello scandalo sugli investimenti fantasma in Romania, ha chiuso. Una novità che arriva mentre il processo che vede imputati per truffa aggravata i due consulenti ravennati Roberto Garavini, 79 anni, e Flavia Valmorra, 70 anni, insieme al 69enne trevigiano Parisio Candelù, è entrato nel vivo con una dozzina di parti civili costituite.