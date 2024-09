Ravenna, travolto dal camion di suini: si indaga per istigazione al suicidio

Una morte dalle circostanze ancora tutte da chiarire, sullo scenario di un possibile gesto estremo che resta al momento senza un perché. Questo il motivo che ha portato la Procura a non rilasciare ancora il nulla osta per la sepoltura di Columbus Arthur Ahunsimere, il 38enne di origine nigeriana deceduto giovedì sera dopo essere stato investito da un autoarticolato che trasportava suini lungo via Ponte della Vecchia a Castiglione di Ravenna. Il corpo della vittima resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, in vista dell’autopsia ancora ufficialmente da disporre. Un accertamento che come atto dovuto ha portato il sostituto procuratore di turno Francesco Coco ad aprire un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio.

