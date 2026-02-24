Ravenna, travolto da un elefante in Mozambico: grave 33enne dipendente Cmc

Ravenna
  • 24 febbraio 2026
L’auto del 33enne distrutta dopo lo scontro con un elefante
Ravenna, travolto da un elefante in Mozambico: grave 33enne dipendente Cmc

Un incidente tanto drammatico quanto singolare, quello che ha visto coinvolto nella giornata di sabato un dipendente 33enne della Cmc di Ravenna travolto da un elefante mentre viaggiava a bordo di un fuoristrada nel parco Naturale di Maputo in Mozambico.

Il ferito, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale locale, è Emanuele Cenni ed è originario di Villa San Martino nel Lughese, ma da tempo lavora come manager per il colosso delle costruzioni ravennate in Africa, dove la Cmc ha diverse commesse.

Stando a quanto riferito al Corriere Romagna da fonti del Parco Nazionale, l’incidente sarebbe avvenuto dopo le 19 di sabato quando Cenni stava viaggiando sulla Statale 1 all’interno dell’area naturale, in una zona dove il limite di velocità è di 50 km orari.

Per cause ancora in corso di accertamento la sua auto, una Mitsubishi Pajero, si è scontrata con un esemplare di almeno 4 o 5 tonnellate.

Lo scontro è stato terribile, dalle foto si evince come l’abitacolo della vettura sia rimasto letteralmente distrutto.

Il 33enne è stato poi soccorso e portato all’ospedale più vicino, una zanna dell’animale gli avrebbe sfondato il torace, mentre quando il personale medico è arrivato sul posto il pachiderma si era già allontanato.

«Per l’elefante - spiega un addetto del parco contattato telefonicamente - non ci sono state conseguenze gravi. Purtroppo non è la prima volta che un incidente del genere avviene, si tratta di una cosa abbastanza comune. Dall’inizio dell’anno quello di sabato è il secondo caso segnalato». Per questo lo stesso Parco ieri ha postato un messaggio su Facebook per sensibilizzare gli automobilisti che si trovano a guidare all’interno dell’area naturale, soprattutto di notte quando la visibilità è ridotta.

