Ravenna, travolge la segnaletica del cantiere sul passaggio a livello e si ribalta col camion carico di vino - Gallery

Travolge la segnaletica del cantiere sul passaggio a livello e si ribalta col camion carico di vino. Incidente ieri sera verso le 21 tra via Baiona e via delle Industrie a Ravenna. Alla rotonda un camionista non si è accorto della presenza di un cantiere (debitamente segnalato) per lavori alla linea ferroviaria. Il camion ha quindi travolto la segnaletica, poi il camionista ha cercato di rimediare all’errore, ma il mezzo si è rovesciato con la cisterna carica di vino. Fortunatamente lievi ferite per il camionista, trasportato all’ospedale di Ravenna per accertamenti. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale e ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per pulire l’area e svuotare la cisterna del mezzo pesante.