Sostenere le famiglie che provvedono in autonomia agli spostamenti casa-scuola dei propri figli disabili. A Ravenna, da oggi, è possibile presentare domanda per ottenere contributi economici destinati al trasporto scolastico degli studenti con disabilità che, per l’anno scolastico 2026-2027, sono iscritti e frequentano scuole superiori o di formazione professionale al di fuori del territorio comunale. Il bando è quindi rivolto alle famiglie di ragazzi con disabilità fisica, psichica o sensoriale, residenti nel Comune di Ravenna e iscritti, per l’anno scolastico 2026-2027 a Istituti secondari di secondo grado o a percorsi di Istruzione e formazione professionale situati al di fuori del territorio comunale.

Il rimborso copre il trasporto scolastico individualizzato effettuato con mezzo privato, enti del Terzo settore o ncc. Il contributo è pari a un euro al chilometro per massimo 34 settimane, calcolato sui giorni di effettiva frequenza. Le domande devono essere presentate da oggi giovedì 19 novembre alle 12 di mercoledì 9 dicembre. Il contributo spettante verrà liquidato direttamente alle famiglie in due tranche: un primo acconto pari al 50% entro il mese di gennaio 2027 e il restante 50% a conclusione dell’anno scolastico, previa verifica dei giorni di presenza effettiva e del chilometraggio percorso.