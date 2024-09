Ravenna, trasporto pubblico e rimborsi: c’è tempo fino al 30 settembre

Abbonamenti trasporto pubblico: fino al 30 settembre si può chiedere il rimborso del 70 per cento e del 100 per cento per gli under 26 grazie al fondo idrocarburi

I cittadini residenti nel territorio del comune di Ravenna titolari di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma, acquistati dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024 hanno tempo fino al 30 settembre 2024 per chiedere un rimborso del 70 per cento del costo effettivamente sostenuto, che sale al 100 per cento se si tratta di utenti under 26.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata all’azienda di trasporto che ha emesso l’abbonamento: Start Romagna per il trasporto pubblico locale Tpl (https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/) e Trenitalia Tper per gli abbonamenti al trasporto su ferro (https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi).

Il rimborso per gli abbonamenti acquistati a partire dal 1° agosto 2024 e fino al 31 gennaio 2025 potrà essere richiesto a partire dal 15 ottobre 2024. La Regione Emilia-Romagna ha infatti confermato l’agevolazione per i residenti nei comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi.

Gli utenti sprovvisti di collegamento a internet si possono rivolgere all’Ufficio front office e accoglienza del Servizio sociale associato del Comune di Ravenna, in via D’Azeglio 2, tel. 0544 482550, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17, che fornirà tutte le informazioni utili relative all’inserimento della domanda di rimborso.