Ravenna, tragico incidente sulla via Dismano, muore un uomo di 29 anni

Un tragico incidente stradale ieri sera attorno alle 20.15 sulla via Dismano a Borgo Faina, nel territorio di Ravenna. Un impatto tremendo avvenuto subito dopo l’aeroporto in direzione Cesena. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, si sono scontrate frontalmente una Dacia Sandero e una Mercedes. La Dacia ha terminato la sua corsa in un campo adiacente e per il 29enne alla guida non c’è purtroppo stato nulla da fare. Il conducente della Mercedes, un uomo di 53 anni, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna in condizioni di media gravità. Dai primi riscontri è emerso che la Dacia transitava in direzione Ravenna e poco dopo il km 2+500 ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con la Mercedes. Sul posto oltre ai sanitari del 118 (intervenuti con due ambulanze e l’automedica) anche i Vigili del Fuoco di Ravenna.