Ravenna, tragico incidente: muore una donna, due auto prendono fuoco

Tragico incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 sulla via Canala a Ravenna, nel tratto iniziale da Piangipane verso Ravenna al km 1. Un terribile frontale tra una Bmw e una Mg per una invasione di corsia è costato la vita a una donna. L’impatto è stato violentissimo e le due auto hanno preso fuoco, con la donna che purtroppo è deceduta. Il bilancio parla anche di due feriti trasportati in ospedale con codice di media gravità. L’incidente si è verificato all’altezza di una semicurva e ha coinvolto anche una terza auto, una Citroen. La strada è stata chiusa al traffico, con l’intervento dei sanitari del 118 con più ambulanze e auto medicalizzata. Al fianco dei sanitari, Vigili del Fuoco con due camion e botte e Polizia Municipale. L’incidente di oggi rappresenta l’ennesimo tragico episodio di una strada che sta confermando tutta la sua pericolosità.