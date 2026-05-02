Ravenna, tragico incidente: muore motociclista

Un tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna, con uno scontro tra un’auto e una moto sulla via Ravegnana. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, una Fiat 500 verso le 14 si è scontrata con una moto sulla via Ravegnana all’incrocio con viale Alberti nei pressi della zona del Bar Rita. L’auto guidata da un giovane proveniva da Viale Alberti e si è scontrata con lo scooter che procedeva sulla Ravegnana. Per il 50enne alla guida dello scooter non c’è purtroppo stato nulla da fare. Ferito anche il giovane conducente della Fiat 500, portato in ospedale per accertamenti e in stato di shock. La strada è stata chiusa, con rilievi a cura della Polizia Locale e traffico regolato dalla Polizia Stradale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco.