Ravenna, tragico incidente: muore motociclista 58enne

Incidente mortale questa mattina a Ravenna sulla via Romea Nord in zona Bassette, con un motociclista 58enne che ha perso la vita. In tragico sinistro verso le 11 di oggi, con all’origine un sorpasso tra due moto che procedevano in direzione Venezia. Un giovane di 19 anni in sella alla sua moto ha sorpassato un’altra moto guidata da un uomo, con la moglie come passeggero. Per cause in via di accertamento, la moto del giovane ha urtato uno dei due bauletti laterali della moto con la coppia a bordo, facendole perdere stabilità. L’uomo alla guida, un 58enne, ha cercato tenere stabile la moto non riuscendoci, finendo con l’allargarsi al centro della strada, impattando contro un furgone che procedeva nella direzione opposta. Entrambe le due moto sono finite a terra e il 58enne ha purtroppo perso la vita. Feriti con codici di media gravità la moglie, il giovane in sella all’altra moto e il conducente del furgone. Sul posto è intervenuta anche l’elimedica a supporto dei soccorsi dei sanitari del 118. È intervenuta anche la Polizia stradale di Ravenna insieme a municipale per regolare il traffico, con la via Romea chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni.