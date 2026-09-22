Ravenna, tragico incidente: muore ciclista di 74 anni

Un tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 22 settembre, a Santo Stefano di Ravenna, dove ha perso la vita un cicloturista di 74 anni. L’incidente poco dopo le 8 in via Rustica, una lunga strada di campagna che collega via Cella a San Pietro in Vincoli. Nella prima mattinata di oggi il cicloturista era impegnato in una uscita quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale si è scontrato con una Ford Fiesta che proveniva in senso opposto. Sull’auto erano presenti tre persone (illese) e l’impatto, violentissimo, si è verificato poco prima dell’incrocio con via Scolo Formella. Il ciclista si è scontrato frontalmente all’altezza di una curva contro la parte sinistra dell’auto, finendo sbalzato sopra il tetto della Ford per poi rovinare a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: i sanitari del 118 sono intervenuti inizialmente con l’ambulanza, quindi è stata attivata l’elimedica che ha trasportato il 74enne all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo ne è stata diagnosticata la morte.