Ravenna, tragico incidente a Santo Stefano: chi era l’ex dirigente che ha perso la vita in bici

È morto in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale Giovanni Valco Ferrari, 73 anni, farmacista e già direttore commerciale di Farmacie Ravenna. L’uomo, residente a Ravenna e originario di Dalmine, in provincia di Bergamo, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo dicembre. Era in sella alla sua bicicletta quando, nella mattinata di ieri intorno alle 8, è stato investito da un’automobile lungo via Rustica, a Santo Stefano.

L’allarme è scattato in seguito allo scontro tra la bicicletta e la vettura. I soccorsi del 118 sono intervenuti in codice rosso, con l’impiego anche dell’elisoccorso. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi: Valco Ferrari era privo di sensi dopo essere stato sbalzato sul pararabrezza e sul tettuccio della vettura, per poi finire a una decina di metri di distanza dall’impatto. Il personale sanitario ha prestato le prime cure. Poi, caricato in elicottero e portato al Bufalini, il 73enne è deceduto una volta giunto all’ospedale. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente, sulle quali sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale. In base alle prime informazioni, l’automobile, condotta da uno straniero, stava percorrendo via Rustica in direzione di Ravenna. Il ciclista, invece, sarebbe arrivato da via Scolo Formella. Lo scontro si sarebbe verificato in corrispondenza di una curva. Il conducente e le altre due persone a bordo, tutti sprovvisti di documenti, sono stati portati al comando per gli accertamenti di rito.

La notizia della morte di Ferrari ha colpito il mondo professionale ravennate. Il 73enne era infatti impegnato nel settore farmaceutico, dove aveva ricoperto nel passato quadriennio il ruolo di direttore commerciale prima di andare in pensione, oltre a essere parte del collegio dei revisori dei conti fino al 2024. Fin dagli anni ‘80 era parte attiva della società partecipata, ricoprendo anche il ruolo di direttore delle farmacie comunali 3 e 9, prima di passare alla direzione commerciale.