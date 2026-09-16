Ravenna, tragico incidente: 56enne esce di strada e muore

Tragico incidente nella notte in via Romea Vecchia a Classe, 56enne perde la vita a causa di un probabile malore. Il sinistro verso le 23 di ieri, martedì 15 settembre, quando l’uomo, alla guida di una Kia con la moglie 53enne al fianco, ha perso conoscenza mentre procedeva verso via Marabina. L’auto ha finito la sua corsa nel fosso, con l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco per estrarre il mezzo. Inutili i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, con la moglie trasportata in ospedale in stato di shock.