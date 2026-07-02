Ravenna, Tragedia nella notte: incendio in Borgo San Rocco, un uomo perde la vita

Una drammatica fatalità ha sconvolto la tarda serata a Ravenna, nel cuore del quartiere Borgo San Rocco. Erano da poco passate le 22:00 quando un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina. L’allarme è scattato immediatamente, allertando una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, insieme ai sanitari del 118, giunti tempestivamente con un’ambulanza e un’automedica.

Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano per l’occupante dell’abitazione, un uomo nato nel 1967. L’uomo ha respirato una quantità fatale di fumo tossico e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: i tentativi di rianimazione, purtroppo, non sono bastati a salvargli la vita.

L’intera area è stata transennata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Questura e della Polizia Municipale, impegnati sia a gestire la viabilità della zona sia a raccogliere i primi elementi utili. Resta ora da capire cosa abbia fatto sprigionare le fiamme che hanno trasformato una tranquilla serata in tragedia.