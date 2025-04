Ravenna, tragedia in moto a Ponte Nuovo: muore il 19enne Edoardo Poggioli

Era praticamente a un passo da casa. Poche centinaia di metri separano via Del Pino dal punto in cui, nel tardo pomeriggio di sabato 12 aprile 2025, Edoardo Poggioli ha perso la vita. Aveva solo 19 anni. Si è schiantato in moto contro un’auto che stava uscendo dal cortile di un’abitazione per immettersi in via Dei Cotogni, traversa che collega via Cinquantasei Martiri con la trasversale in cui il ragazzo abitava. Un tragico incidente stradale, che ha fatto calare il silenzio a Ponte Nuovo, nel quartiere attraversato dalla strada che è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi. Dell’incidente è stato informato il pm di turno Raffaele Belvederi, che ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli. Studente all’istituto per geometri, Edoardo lascia una sorella più piccola, Anita, il babbo Roberto e la mamma Michela.