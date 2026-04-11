Ravenna. Tragedia di Pasqua in A14: acquisite le immagini. Oggi a Toscanella l’addio a Francesco Pio Bassi

Telecamere, testimonianze, rilievi e accertamenti tecnici. Servirà tutto per risalire alle cause dell’incidente avvenuto la notte di Pasqua lungo l’A14 dir e costato la vita a Francesco Pio Bassi, attaccante 21enne della Juvenilia originario di Napoli ma residente a Toscanella. La dinamica dello schianto nel quale sono rimasti feriti altri sette giovani che si trovavano a bordo delle due auto coinvolte, non chiara. Ed è per questo che il sostituto procuratore Monica Gargiulo ha aperto un fascicolo omicidio stradale, al momento contro ignoti, disponendo precisi accertamenti tecnici.

Non ci sono dubbi sulla causa del decesso. La Procura non ha ritenuto necessario svolgere alcuna autopsia, limitandosi alla sola ispezione cadaverica. Resta invece da appurare chi effettivamente fosse alla guida dell’auto sulla quale stavano viaggiando Francesco Pio, un amico e altre due ragazze, una delle quali proprietaria della vettura. Stando a quanto finora ricostruito avevano trascorso la giornata a Milano Marittima e stavano rientrando verso Imola. Dalle prime informazioni trapelate pare che il 21enne si trovasse al volante. Un dettaglio sul quale il pm vuole certezze. Saranno pertanto ascoltati gli altri tre amici che erano con lui, oltre ai restanti quattro giovani che si trovavano sull’altro veicolo.

Sono anche state acquisite le telecamere presenti lungo la diramazione dell’autostrada. Poiché l’incidente si è verificato intorno alle 22.45 all’altezza di Solarolo, è altamente probabile che gli eventuali filmati utili a stabilire con certezza chi si trovasse al volante siano quelle poste al casello. Ultimo aspetto, di pari importanza, riguarda la dinamica esatta dello scontro tra le due auto. Dai rilievi effettuati dalla polizia autostradale di Forlì non risulta chiaro quale delle vetture abbia urtato l’altra, innescando l’incidente. Da qui la necessità di affidare a un consulente la ricostruzione cinematica dello schianto. Infine, è verosimile che sui ragazzi soccorsi la notte dell’incidente possano essere effettuati specifici esami tossicologici per accertare quali fossero le loro condizioni psicofisiche.

Mentre le indagini proseguono, oggi alle 10 il campo sportivo della Dozzese, a Toscanella, ospiterà l’ultimo saluto a Francesco Pio. Il giovane lascia padre, madre, una sorellina e la nonna, con la quale viveva. Ma a piangerlo saranno in tanti, dai colleghi della Gallery Holding dove lavorava come magazziniere, agli inseparabili compagni di squadra.