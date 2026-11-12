Ravenna, tragedia del Paguro, il sub nascose le patologie nel questionario del Dive Planet Rimini

Nel questionario da compilare prima dell’escursione al relitto del Paguro, Ugo Coppola non indicò nessuna delle patologie di cui soffriva. L’autocertificazione richiesta dal Dive Planet di Rimini, organizzatore dell’immersione, avrebbe forse ostacolato la sua passione per gli abissi, facendo emergere un quadro incompatibile con l’attività subacquea. Ma quando, quel drammatico 13 agosto del 2025, il povero 54enne pescarese si sentì male, l’immersione proseguì in sua assenza.

Sono due fra gli elementi emersi nel corso del lungo incidente probatorio che si è tenuto ieri davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti. Si tratta di un passaggio tecnico nel corso dell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti, che vede attualmente indagati a vario titolo per omicidio colposo e omissione di soccorso il fondatore 60enne del centro sportivo riminese, altri due referenti del club (un 45enne di Bellaria-Igea Marina e un 28enne di Perugia) e la dottoressa 42enne che firmò alcuni certificati di idoneità con i quali la vittima ottenne i brevetti.

Per fare luce su quanto accaduto il giorno dell’immersione è stata affidata una perizia informatica su orologi e computer in dotazione a Coppola. Accertamento che tuttavia non avrebbe fornito risultati utili. Il corpo del 54enne fu recuperato 50 giorni dopo, riaffiorato sulla battigia di Ponte Sasso, nelle Marche. L’attrezzatura tecnica che avrebbe dovuto registrare spostamenti, parametri vitali e attività pre e post immersione ha continuato a funzionare anche dopo il decesso. Ma esaurita la capacità di memoria ha sovrainciso dati e informazioni fino all’esaurimento delle batterie. Un pool di esperti in medicina subacquea ha invece affrontato il tema dell’idoneità alle immersioni, in relazione a quanto previsto da norme e regolamenti.

Già nel corso dell’inchiesta sarebbe emerso che il 54enne non era idoneo a qualsiasi attività subacquea. E quando giunse a Porto Corsini dopo essere salpato da Rimini era già disidratato ancor prima di entrare in acqua, dopo un viaggio in mare di 45 minuti sotto il sole indossando una muta stagna. L’immersione fu uno choc termico. Ma è difficile stabilire se l’arresto cardiaco che lo colse intorno alle 10.30 provocando il decesso fu preceduto da un malessere visibile a chi gli stava intorno. Dal Dive Planet sapevano di avere tra gli iscritti all’escursione un soggetto da monitorare. Lo avevano infatti inserito nel gruppetto composto dai partecipanti con meno esperienza. La loro guida di riferimento, non vedendolo più, avrebbe dovuto avviare le ricerche in acqua per un minuto, per poi sospendere l’immersione e risalire. Invece - secondo la ricostruzione - sarebbe rimasta in acqua. Il motivo potrebbe essere una concomitante difficoltà di un altro fra i componenti del gruppo, che avrebbe accusato dolore alle orecchie. Potrebbe essere questa la giustificazione del ritardo nel dare l’allarme alla Capitaneria di porto. A lungo i periti si sono soffermati su certificati medici, brevetti e ricostruzione della dinamica, confrontandosi con i consulenti nominati dagli avvocati degli indagati (assistiti dagli avvocati Francesco Pisciotti, Diego Montemaggi, Andrea Guidi e Katia Cristini). Anche l’avvocato Domenico Cincarelli, rappresentante della madre della vittima, ha potuto seguire l’udienza.