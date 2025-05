Ravenna, traffico in via Mattei: primi passi per la circuitazione

RAVENNA - Dopo anni di proteste e richieste da parte dei cittadini, qualcosa inizia a muoversi sul fronte viabilità in zona ex Villaggio Anic. La giunta comunale ha approvato una delibera che autorizza il tombamento di tratti del fosso consortile Matra, intervento richiesto dalla società che sta attuando il piano urbanistico “Romea Sud”. Si tratta di un passaggio tecnico ma importante: l’intervento è propedeutico alla realizzazione di un nuovo tratto stradale previsto dalla convenzione sottoscritta il 4 novembre 2022.

Il tratto viario in questione collegherà la rotonda Montecarlo con la rotonda Svezia, nel comparto urbanistico tra viale Mattei e via Chiavica Romea, alle spalle della zona industriale e logistica. La bretella servirà proprio ad evitare il passaggio da viale Mattei. Il Comune ha giustificato il tombamento – normalmente vietato – con una dichiarazione di pubblica incolumità firmata dal sindaco, necessaria per sbloccare il rilascio del permesso di costruire. Per compensare l’intervento sul canale esistente, è prevista la realizzazione di un nuovo scolo a cielo aperto, così da mantenere la funzionalità idraulica e tenere conto anche degli eventi alluvionali del 2023.

Negli ultimi anni, la situazione su viale Enrico Mattei è rimasta invariata. La strada, che attraversa il quartiere San Giuseppe, è da anni utilizzata come asse di attraversamento verso la zona industriale e i lidi, spesso da mezzi pesanti. Nel 2022, i residenti avevano affisso striscioni e raccolto 800 firme per chiedere un intervento urgente. “Il traffico ci ha rotto i polmoni” e “Viale Mattei non è una tangenziale” erano i messaggi rivolti al sindaco.