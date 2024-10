Traffico in tilt a Ravenna e circolazione bloccata per 40 minuti buoni. Tutto è iniziato verso le 10 di questa mattina, quando i problemi a un mezzo pesante hanno creato un ingorgo in corsia sud della statale Adriatica direzione Cervia, subito dopo il ponte dell’Esp. Il traffico sta lentamente riprendendo a defluire. Sul posto la Polizia Stradale di Ravenna.