Ravenna, tradito dall’auto con il cambio automatico. Turista americano si schianta contro il muro della facoltà di Archeologia

Incidente domenica 5 maggio 2024 nel pomeriggio in via Mura di San Vitale, di fronte al dipartimento di Archeologia. Un turista americano alla guida di un auto con cambio automatico si è schiantato contro le mura della facoltà. A provocare l’incidente pare sia stata proprio la difficoltà del conducente nell’utilizzare la vettura senza cambio manuale. Accanto a lui anche un’altra persona. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Ravenna con lesioni lievi. Sul posto la Polizia locale, che ha rilevato l’incidente.

Altri interventi da parte della municipale si sono susseguiti nel corso della giornata: verso mezzogiorno due extracomunitari sono stati identificati perché sorpresi bivaccare in via Carducci, motivo per il quale sono stati sanzionati. Uno dei due è stato anche denunciato perché non in regola con le norme di soggiorno.

Nella nottata precedente, invece, una pattuglia è stata inviata in un pub di via Piangipane in seguito a una segnalazione che lamentava musica alta e urla. Le verifiche sono in corso e potrebbero portare a sanzioni sia per la musica ad alto volume sia per gli schiamazzi.