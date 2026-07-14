Ravenna, tradito dal nervosismo al posto di blocco: 26enne arrestato con cocaina e pistola stordente

Un normale controllo stradale nel centro di Ravenna si è trasformato in un arresto per un giovane di 26 anni, residente a Mezzano. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato il ragazzo alla guida della sua auto per un accertamento di routine. Il suo forte stato di agitazione ha però insospettito i militari, spingendoli a perquisire il veicolo e, successivamente, la sua abitazione.

L’intuizione delle forze dell’ordine si è rivelata corretta: durante le ricerche sono stati trovati e sequestrati 17 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento della droga. Oltre alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola stordente ad impulsi elettrici.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma, questa mattina il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei confronti del 26enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel suo comune di residenza.