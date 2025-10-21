Ravenna, Tozzi Sud, presidio Uilm contro il licenziamento del delegato sindacale: “La dignità non si licenzia”

La Uilm di Ravenna ha indetto per questa mattina, martedì 21 ottobre, un presidio davanti ai cancelli della Tozzi Sud per protestare contro il licenziamento di Rocco Runza, delegato sindacale e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “Con profondo sconcerto - si legge nella nota . nelle scorse settimane l’azienda ha proceduto al licenziamento di Runza dopo mesi in cui il lavoratore era stato tenuto forzatamente lontano dal posto di lavoro, contro la propria volontà e senza alcuna responsabilità a suo carico. Rocco Runza ha sempre chiesto una sola cosa: poter svolgere il proprio lavoro con dignità e rispetto, come ha sempre fatto negli anni al servizio dell’azienda e dei colleghi. A testimonianza della gravità della vicenda e della determinazione nel rivendicare i propri diritti, Rocco Runza e la sua famiglia arriveranno dalla Sicilia per partecipare al presidio insieme alla UILM di Ravenna, per ribadire un principio fondamentale che va oltre il singolo caso: nessun lavoratore deve essere lasciato solo, e la dignità non si licenzia. La UILM di Ravenna chiede all’azienda di riconsiderare le proprie decisioni e di ripristinare un clima di rispetto reciproco, nel solco delle relazioni sindacali che dovrebbero sempre contraddistinguere una realtà industriale del territorio”.