Ravenna, tornano i supereroi sul campanile di San Francesco

Spiderman, Flash, Hulk, Superman e i supereroi più amati raggiungeranno la vetta del campanile della Basilica di San Francesco a Ravenna e da qui si caleranno.

Domani, domenica 14 dicembre, per la seconda volta, ecco infatti l’evento di Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, in collaborazione con l’Associazione Donatori Nati-Polizia di Stato L’appuntamento e alle 15 in Piazza San Francesco, quando appunto i super eroi acrobatici si esibiranno nella performance. Una volta a terra saranno a disposizione di tutti, per scattare foto e selfie. Per tutto il pomeriggio sarà presente anche una esposizione di mezzi e personale della Polizia, che per l’occasione porterà anche il Camper Azzurro. Inoltre come sempre al Villaggio di Natale di Advs, ci saranno dolci, vin brulè, the caldo, zucchero filato e cioccolata calda. L’iniziativa è realizzata per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, importanti salvavita indispensabili in tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccoli. Il gruppo dei Super Eroi Acrobatici è un’organizzazione di volontariato, che normalmente opera nei reparti di pediatria degli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti, seguendo il motto “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita!”. L’Associazione DonatoriNati - Polizia si occupa invece di promuovere la donazione di sangue a 360 gradi, ma in particolare fra tutti gli appartenenti al ministero dell’Interno.