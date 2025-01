Ravenna, torna la protesta dei trattori - Gallery

Torna la protesta degli agricoltori a Ravenna. Una sfilata di trattori in marcia da tutta la Romagna e diretti al porto ravennate. Protagonisti della protesta, agricoltori, allevatori e pescatori di varie associazioni che hanno aderito al presidio organizzato dal coordinamento Coapi. “Dal 28 gennaio 2025 - si legge nella nota degli organizzatori - torniamo in mobilitazione contro la crisi delle piccole e medie imprese dell’agricoltura, della pesca e della trasformazione artigianale. Obiettivo della mobilitazione è ottenere con la “dichiarazione dello Stato di Crisi dal Governo nazionale e dai Governi regionali atti straordinari ed eccezionali per tamponare le emergenze, evitare la perdita ulteriore di tessuto produttivo e invertire la tendenza all’impoverimento rurale e delle comunità costiere. Chiediamo un Piano di Azione Straordinario per salvare le piccole e medie imprese dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca adottando una Dichiarazione di Stato di crisi e assumendo un pacchetto di misure anche in deroga alle Regole Comunitarie ed ordinarie”.