Ravenna, torna in città l’odore di pesce marcio. Lo scorso ottobre il Comune disse che era colpa di un fertilizzante naturale ricavato dalla barbabietola

Come nell’ottobre scorso torna a Ravenna un odore sgradevole percepito in gran parte della città. Tante le segnalazioni arrivate anche in redazione al Corriere Romagna. In molti riferiscono di miasmi simili a quelli generati da pesce in putrefazione avvertiti anche in centro. Nel caso precedente il Comune chiarì che i forti odori erano derivati dallo spargimento di un fertilizzante naturale, non nocivo per la salute. Si trattava infatti della borlanda che si ottiene dagli scarti delle barbabietole. Non è un liquame ma un fertilizzante. L’odore avvertito in queste ore è del tutto simile a quello dello scorso autunno, ma al momento il Comune non ha emesso alcuna comunicazione ufficiale. Nell’ottobre scorso venne chiesto all’azienda responsabile della concimazione di spandere il fertilizzante in terreni lontano dalla città o da centri abitati.