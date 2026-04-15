Ravenna, torna il “Mercatino solidale” in Piazza San Francesco

Consueto appuntamento del mese a Ravenna, nei giorni 17, 18 e 19 aprile, dalle ore 9.30 fino alle ore 18, in Piazza San Francesco il “Mercatino solidale”. I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna come sempre saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro. L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei Volontari e Volontarie della CRI, sempre in prima linea.

Si ricorda inoltre il “mercatino solidale permanente” ogni martedì del mese dalle 9.30 alle 17.00 in Via Guaccimanni, 19.