Ravenna, tolti i veli alla statua del marinaio, protesta contro l’impatto delle navi da crociera - Gallery

Ravenna
  • 20 marzo 2026
Foto Massimo Fiorentini
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La protesta di questa mattina (Fiorentini)
La protesta di questa mattina (Fiorentini)
I lavori alla nuova parte del terminal (Fiorentini)
I lavori alla nuova parte del terminal (Fiorentini)

La statua del marinaio all’ingresso del porto di Ravenna è pronta a salutare le navi in arrivo. Al molo San Filippo di Porto Corsini, questa mattina è stato inaugurato il monumento ai caduti del mare. La giornata ha visto la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, del Propeller Club, del Comune di Ravenna, dell’Associazione nazionale marinai d’Italia e della Capitaneria di Porto e si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dall’inno nazionale suonato dalla Banda musicale della città di Ravenna. La statua del marinaio di Giannantonio Bucci torna così fruibile dopo le operazioni di restyling. Parallelamente è andata in scena la protesta di un gruppo di manifestanti pacifici contro l’impatto delle navi da crociera sul paese. I manifestanti sono stai allontanati con discrezione dalla Digos.

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