Ravenna, “togliete alghe e muffe dal Mausoleo di Teodorico”

“Togliete alghe e muffe dal Mausoleo di Teodorico, uno dei simboli di Ravenna nel mondo”. È l’appello in una interrogazione al sindaco da parte di “Lista per Ravenna”, che mostra una fotoi in cui “prevalgono nettamente il grigio/nero e lo sporco, causati da alghe e muffe, che lo abbruttiscono, riducendone il decoro e l’attrazione. Per ripulire e difendere dagli agenti esterni la pietra d’Aurisina, possono essere applicati, utilizzando detergenti specifici per superficie lapidee, metodi d’intervento soffici e cautelativi, accompagnati da trattamenti protettivi idrorepellenti e antimacchia. Ove fossero necessarie operazioni di risarcitura o restauro, è ancora mirabilmente attiva, nei pressi di Trieste, l’antica Cava Romana del marmo di Aurisina, risalente all’epoca dell’impero romano”.

“Pare auspicabile - continua la nota - che la Giunta comunale assuma l’iniziativa di proporre, nei modi confacenti, la necessità che il Mausoleo di Teodorico sia adeguatamente ripulito, riportato all’originario caratteristico biancore e protetto dagli agenti esterni aggressivi”