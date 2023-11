Un Tir in fiamme a Ravenna e corsia sud della statale 16 bloccata poco dopo l’Esp e il sovrappasso del fiume Montone. Verso le 13.20, un mezzo pesante ha avuto un incendio nel rimorchio: il conducente ha accostato e i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme. Nessun problema fortunatamente per il conducente. Si è subito creato circa un chilometro di fila e la Polizia stradale sta facendo deviare il traffico per evitare ulteriori intasamenti.