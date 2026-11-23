La sorte dei due tigli ultracentenari del cortile dell’ex seminario di via Oberdan passa ora al vaglio di un esperto indipendente. Il Tar di Bologna ha infatti nominato il direttore del Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali (Tesaf) dell’Università di Padova quale verificatore incaricato di accertare le condizioni delle due piante per le quali Palazzo Merlato e la Soprintendenza avevano autorizzato l’abbattimento. Una decisione che segue la sospensione - risalente a fine ottobre - dei provvedimenti impugnati da Animal Liberation Odv, rivoltasi al Tar con l’avvocata Virginia Cuffaro.

Quattro mesi per le verifiche

L’ordinanza accoglie la domanda cautelare dell’associazione e dispone un approfondimento tecnico prima di arrivare alla decisione definitiva, prevista per il maggio del prossimo anno. Il verificatore avrà 120 giorni per svolgere gli accertamenti, anche attraverso un sopralluogo e nel contraddittorio tra le parti. In particolare, dovrà accertare «lo stato fitosanitario delle piante oggetto di causa», verificare «se le stesse presentino le condizioni di rischio ritenute sussistenti dall’Amministrazione comunale» e stabilire «se, in ragione dell’eventuale situazione di rischio riscontrata, sia necessario l’abbattimento delle piante ovvero sia possibile adottare delle diverse misure atte a contemperare la tutela della pubblica incolumità con il mantenimento in loco di tutte o alcune delle piante in contestazione».

Più cautela