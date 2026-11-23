La sorte dei due tigli ultracentenari del cortile dell’ex seminario di via Oberdan passa ora al vaglio di un esperto indipendente. Il Tar di Bologna ha infatti nominato il direttore del Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali (Tesaf) dell’Università di Padova quale verificatore incaricato di accertare le condizioni delle due piante per le quali Palazzo Merlato e la Soprintendenza avevano autorizzato l’abbattimento. Una decisione che segue la sospensione - risalente a fine ottobre - dei provvedimenti impugnati da Animal Liberation Odv, rivoltasi al Tar con l’avvocata Virginia Cuffaro.