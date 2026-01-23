Ravenna, ticket non pagati e solleciti sbagliati: arriva la risposta dell’Ausl Romagna

Negli scorsi giorni, in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini sull’invio errato di solleciti per il pagamento del ticket, l’Ausl Romagna ha fornito spiegazioni, chiarendo che nel corso del 2025 ha provveduto all’invio massivo di 293.490 comunicazioni relative a ticket non saldati per prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2024 e precedenti.

Prima dell’invio delle comunicazioni, le strutture aziendali hanno effettuato un incrocio preventivo dei dati relativi ai pagamenti con quelli delle prestazioni erogate, al fine di evitare l’invio di solleciti per importi non dovuti o già saldati. Tuttavia, in relazione all’elevata mole di dati trattati, si sono verificati alcuni limitati casi di mancato o incompleto allineamento tra prestazione erogata, presenza di esenzione indicata in ricetta o pagamenti già effettuati.

Sulla base delle segnalazioni ricevute dall’utenza, l’Ausl Romagna ha provveduto fin da subito a individuare le specifiche casistiche interessate. Si tratta di situazioni circoscritte che riguardano, in particolare, cittadini in possesso di esenzione regolarmente riportata in ricetta dal medico prescrittore o cittadini che avevano già provveduto al pagamento del ticket.

Per quanto riguarda invece i cittadini esenti, l’Azienda ha già inviato agli interessati un sms con l’indicazione di non procedere al pagamento e di attendere una successiva comunicazione scritta al domicilio.

È attualmente in corso l’individuazione dei cittadini che avevano già saldato il ticket ma che hanno ricevuto erroneamente una lettera di sollecito per la medesima prestazione; anche per questi casi è previsto il progressivo invio di sms informativi.

I cittadini che avessero già effettuato il pagamento richiesto con i recenti solleciti e che riscontrassero che lo stesso non era dovuto possono presentare richiesta di rimborso scrivendo all’indirizzo ticket.ra@auslromagna.it e allegando la ricevuta di pagamento.