Ravenna, "ti trovo io la casa e il finanziamento": al mediatore abusivo sequestrati 260mila euro di profitti illeciti

Ravenna
  • 10 settembre 2025
Le Fiamme Gialle di Ravenna, hanno individuato un cittadino italiano che, da almeno un lustro, esercitava abusivamente le professioni di agente immobiliare e mediatore creditizio-finanziario. Il sedicente professionista si presentava come consulente e operava con una regolare partita IVA, sottoscrivendo contratti ed emettendo documenti fiscali alla clientela interessata all’acquisto di un immobile o all’accensione di un mutuo o di un finanziamento. Tutto apparentemente regolare, anche in considerazione del buon esito delle operazioni.

Le prestazioni effettuate, tuttavia, possono essere rese solo da soggetti abilitati appositamente dalle Autorità deputate anche alla vigilanza sugli eventuali comportamenti irregolari.

Clienti stranieri e parcelle per migliaia di euro

Dalle indagini è emerso che il “mediatore” si rivolgeva prevalentemente a una clientela composta da cittadini stranieri con scarsa padronanza della lingua italiana e, a fronte di parcelle per diverse migliaia di euro, facilitava richieste di finanziamento che i clienti, sebbene in condizioni economiche talvolta precarie, avrebbero potuto comunque ottenere rivolgendosi direttamente agli istituti di credito o finanziarie.

Un mercato redditizio, se si pensa che nel periodo di indagine l’intermediario ha curato finanziamenti per circa 5 milioni di euro, fruttando proventi per circa 260.000 euro, parte dei quali oggetto di reimpiego in acquisti immobiliari a nome del coniuge, indagata conseguentemente per riciclaggio, oltre che per concorso nell’attività abusiva di mediazione creditizia.

