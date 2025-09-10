Ravenna, “ti trovo io la casa e il finanziamento”: al mediatore abusivo sequestrati 260mila euro di profitti illeciti

Le Fiamme Gialle di Ravenna, hanno individuato un cittadino italiano che, da almeno un lustro, esercitava abusivamente le professioni di agente immobiliare e mediatore creditizio-finanziario. Il sedicente professionista si presentava come consulente e operava con una regolare partita IVA, sottoscrivendo contratti ed emettendo documenti fiscali alla clientela interessata all’acquisto di un immobile o all’accensione di un mutuo o di un finanziamento. Tutto apparentemente regolare, anche in considerazione del buon esito delle operazioni.

Le prestazioni effettuate, tuttavia, possono essere rese solo da soggetti abilitati appositamente dalle Autorità deputate anche alla vigilanza sugli eventuali comportamenti irregolari.